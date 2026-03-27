Manolo Jiménez critica decisiones del Gobierno sobre AHMSA

TORREÓN, COAH.- En un enérgico llamado a redefinir las prioridades de la política exterior y económica del país, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, arremetió contra las decisiones del Gobierno Federal que han postergado la solución a la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA), señalando que los recursos destinados a otros países deberían servir para incentivar el rescate de la siderúrgica.

Jiménez Salinas sostuvo que, en lugar de desgastarse en procesos como la revocación de mandato o estrechar lazos con naciones como Venezuela e Irán, la administración federal debería priorizar la relación estratégica con Estados Unidos y atender la emergencia energética y laboral en el norte de México.

El mandatario estatal fue enfático al cuestionar el envío de petróleo gratuito a Cuba, señalando que esos miles de millones de pesos representan un costo de oportunidad que está asfixiando a la Región Centro de Coahuila. "En vez de enviar petróleo gratuito a Cuba, esos recursos podrían destinarse como incentivos para empresas privadas interesadas en rescatar la acerera", puntualizó el gobernador.

Respecto a la quiebra de la empresa, Manolo Jiménez señaló directamente la influencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, afirmando que su conflicto personal con el empresario Alonso Ancira fue el detonante de la caída de la empresa que sostenía 18 mil empleos.

En un tono irónico pero propositivo, el titular del Ejecutivo estatal sugirió que el expresidente debería encabezar un esfuerzo de recaudación nacional para resarcir el daño a las familias monclovenses.

· La propuesta: Crear un fondo financiero de rescate.

· El compromiso: El Gobierno de Coahuila aportaría una "buena suma de recursos" para integrar un paquete de incentivos atractivos para nuevos inversionistas.

· El llamado: "En lugar de promover una colecta para Cuba, debería salir a pedir una colecta para los trabajadores de AHMSA", sentenció.

Unidad frente a la polarización

Sobre el clima político, Jiménez Salinas opinó que, aunque la revocación de mandato ya tiene fecha y debe respetarse para evitar mayores conflictos, el país no está en condiciones de soportar más polarización.

Finalmente, reiteró que la agenda nacional debe girar en torno a la seguridad y la reactivación económica, dejando de lado fricciones electorales para enfocarse en la llegada de inversiones que devuelvan la estabilidad a regiones golpeadas por la crisis industrial.