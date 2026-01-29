Subasta de activos de AHMSA en Monclova genera expectativas positivas

El adelanto en la subasta de los activos de Altos Hornos de México fue interpretado por el sector empresarial como una señal positiva para destrabar el conflicto y avanzar hacia la reactivación de la acerera, luego de varios años de incertidumbre económica en la región Centro.

Mario Coria Rohell, presidente de Coparmex Monclova, señaló que aunque el ajuste en las fechas es mínimo, representa una señal positiva dentro de un proceso jurídico que durante años se ha caracterizado por retrasos e incertidumbre. "Son pocos días de diferencia, del 2 de marzo al 27 de febrero, pero el beneficio es que el tema de la subasta empieza a avanzar más rápido y se define quién va a adquirir el paquete de AHMSA y Minosa, que es lo que estamos esperando".

Señaló que la prioridad para las regiones tanto Centro como Carbonífera es cerrar el ciclo de la quiebra, el cual ha generado afectaciones no sólo a la industria acerera, sino también al comercio y a los servicios locales. "Han sido años muy difíciles, hemos visto cómo negocios se han visto afectados, por el tema de AHMSA, a esto se sumaron factores como el de los aranceles, que terminaron de golpear a estados productivos y seguros como Coahuila".

Coria Rohell destacó que, independientemente del futuro que tenga AHMSA bajo un nuevo grupo empresarial, la región debe continuar con su proceso de diversificación económica para reducir la dependencia de una sola industria. Añadió que uno de los principales problemas derivados del concurso mercantil ha sido la desinformación, especialmente entre pequeños empresarios y proveedores que mantienen adeudos pendientes. "Todavía hay quienes preguntan si van a recuperar algo de lo que se les debe, y la realidad es que eso no se sabrá hasta conocer el monto final de la venta de los activos y el descuento del pasivo laboral", explicó.

El presidente de Coparmex señaló que el resultado del proceso dependerá del precio que se alcance en la subasta, el cual puede variar conforme avancen las posturas. "Es una subasta: hay un precio de salida y luego ofertas que pueden subir o bajar. Lo mejor es esperar y no adelantarse a escenarios, para no generar más incertidumbre", indicó.