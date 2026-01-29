Ismael Leija confirma avances en la venta de AHMSA en Monclova

En un escenario que comienza a dar señales de certidumbre para miles de familias obreras, Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático, calificó como "muy positivas" las recientes actualizaciones sobre el proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA).

Tras sostener reuniones con el síndico del proceso de quiebra y autoridades federales en la Ciudad de México, Leija Escalante confirmó que el calendario legal se ha agilizado, fijando ya una fecha próxima para la audiencia de subasta. Este paso es considerado crítico, ya que la venta de los activos es la única vía para garantizar el flujo de capital necesario para liquidar los adeudos laborales.

De acuerdo con la información proporcionada por el síndico y en concordancia con las proyecciones de la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría Fiscal, se estima que el pago a los trabajadores podría verse reflejado durante los meses de mayo y junio.

El censo incluye a más de 7,000 trabajadores distribuidos entre las minas y las dos plantas siderúrgicas de Monclova. Se aseguró que el listado fue revisado minuciosamente para incluir no solo a sindicalizados, sino también a empleados de confianza y a todo aquel que mantenía una relación laboral vigente.

Errores previos en los registros ya han sido subsanados para evitar que algún trabajador quede fuera del proceso de justicia social. Uno de los puntos más relevantes destacados por el líder sindical es la existencia de una "cláusula de garantía de seriedad" dentro de las normas de la subasta. Esta obliga a cualquier inversionista interesado no solo a comprar la empresa, sino a presentar un plan financiero y un depósito que garantice la reactivación de la producción.

"Lo que todos queremos es justicia. Hay compañeros con más de 35 o 40 años de antigüedad que entregaron su vida a la empresa y son los menos culpables de esta quiebra", señaló Leija.

Finalmente, el líder sindical hizo un llamado a los trabajadores a no caer en el desánimo provocado por información negativa o falsa que ha circulado en redes sociales. Reiteró que, aunque el proceso judicial ha sido largo y complejo, se ha entrado en la etapa final para resolver la crisis laboral y económica que afecta a la región centro de Coahuila.