Trabajadores del IMSS en Monclova votarán contra aumento salarial

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova anticiparon que votarán en contra del incremento salarial propuesto para este año y llamaron a sus compañeros de todas las unidades a participar en la votación.

Este miércoles 14 de octubre se someterá a votación a nivel nacional si los trabajadores aprueban o rechazan el incremento salarial negociado por la parte sindical, del cual no están de acuerdo.

Los trabajadores del Seguro Social aseguraron que el aumento aprobado no responde a sus expectativas y sostuvieron que buscan un aumento mayor, que consideren justo para la base trabajadora.

Señalaron que, a diferencia de lo que se había dicho, este miércoles sí saldrán a votar y dejarán en manifiesto su rechazo por el aumento que se pretende otorgar, exigiendo que se respete su decisión.

Los trabajadores que en los últimos días han participado en las movilizaciones confían en que la mayoría rechazará la propuesta salarial y subrayaron que la participación de sus compañeros será fundamental para dejar constancia del descontento.

La consulta nacional someterá a consideración de los trabajadores el incremento de 6.8 por ciento acordado por la dirigencia del SNTSS, compuesto por un 2.9 por ciento directo al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones.

Sin embargo, los empleados inconformes demandan un aumento de hasta 10 por ciento directo al salario, al considerar insuficiente el porcentaje negociado.

De acuerdo a información del IMSS, la votación será libre, personal, directa y secreta, con acompañamiento de las autoridades laborales.