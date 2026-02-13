Crisis de AHMSA: Oscar Mario Medina critica abandono en Monclova

MONCLOVA, COAH. – La crisis de Altos Hornos de México (AHMSA) no solo ha sido un colapso financiero, sino una trama de intrigas políticas que Oscar Mario Medina, representante de Canaco, califica hoy como una auténtica "novela de terror". Las declaraciones de Medina coinciden con revelaciones recientes que sitúan a la acerera en el centro de un conflicto de intereses entre el poder federal y figuras clave de la entidad.

Según Medina, lo ocurrido en Monclova fue una "afrenta" personal entre el expresidente López Obrador y Alonso Ancira, lo que derivó en una persecución que "asfixió" a la empresa en lugar de buscar su salvación. Esta versión se ve reforzada por el libro de Julio Scherer, donde se narra que, aunque AHMSA fue inicialmente una prioridad para el gobierno lopezobradorista debido a su enorme peso en el empleo regional, el intento de rescate terminó en un rotundo fracaso envuelto en conflictos judiciales.

Conflicto Judicial

Medina señala una "nebulosa" en la que ni el gobierno ni la parte empresarial cedieron, dejando a los trabajadores a su suerte.

El abandono

Medina lamenta que no hubo apoyo inmediato para sacar adelante a la industria cuando las alarmas se encendieron, permitiendo que la situación llegara a la parálisis total.

Tras tres años de lo que Medina describe como "platos rotos" pagados por los obreros, la esperanza recae ahora en la administración de Claudia Sheinbaum. La presidenta ha incluido a AHMSA en sus 100 compromisos de gobierno, un giro radical tras el estancamiento del sexenio anterior.

Existen consorcios interesados en rescatar la planta, lo que podría dar un cierre positivo a este oscuro episodio para Monclova y la región. Para Medina, la historia deberá juzgar las acciones de quienes permitieron esta debacle, mientras los trabajadores aguardan que el próximo mes de febrero traiga resoluciones definitivas en el concurso mercantil.