Hallan sin vida en el río Bravo a joven reportado como desaparecido en Saltillo; ya identificado

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Autoridades confirmaron la identificación de la persona localizada sin vida durante el fin de semana en las aguas del río Bravo, a la altura de la colonia Morelos, en Piedras Negras.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, el cuerpo corresponde a Pablo Emiliano Briones Armendáriz, de 21 años, quien contaba con una ficha de búsqueda activa tras haber sido reportado como desaparecido en Saltillo.

El joven fue reportado como desaparecido el 19 de febrero; sin embargo, de acuerdo con la información disponible, fue visto por última vez el 11 de febrero, cuando salió de su domicilio. Posteriormente se tuvo conocimiento de que se encontraba en Monterrey.

Identificación del cuerpo

El delegado de la Fiscalía en la región, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que, tras la necropsia de ley, fue posible identificar el cuerpo mediante los tatuajes que presentaba en el brazo derecho y en las pantorrillas, características que coincidían con las descritas en la ficha de búsqueda.

Una vez confirmada la identidad, se dio aviso al Ministerio Público del área de personas desaparecidas, instancia que estableció contacto con los familiares del joven para realizar los trámites correspondientes para la entrega del cuerpo.

Proceso de investigación

Previamente, el coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, había señalado que se recabaron muestras genéticas como parte del proceso de identificación y que se mantenía comunicación con la Fiscalía de Personas Desaparecidas para integrar la información a la carpeta de investigación.

Con la identificación del joven, las autoridades continuarán con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y concluir la investigación relacionada con su desaparición.