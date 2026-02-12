Expectativas por subasta de AHMSA en Monclova: Mario Coria

El sector empresarial de la Región Centro se encuentra en un punto de alta expectativa ante la fase final del proceso judicial de Altos Hornos de México (AHMSA). Mario Coria, presidente de COPARMEX Monclova, destacó que el procedimiento se ha desarrollado bajo una conducción ordenada y transparente por parte de la jueza y el síndico encargados, subrayando la importancia de que la próxima sesión del 27 de febrero culmine con la asignación de un nuevo grupo propietario.

Durante la entrevista, Coria enfatizó que la prioridad de esta subasta es preservar a la siderúrgica como una unidad productiva integral y no como activos individuales para su venta como chatarra. Este enfoque busca garantizar el mejor valor de salida posible, lo cual es determinante para cumplir con los compromisos financieros pendientes, colocando como prioridad absoluta el pago de los salarios y prestaciones a los trabajadores, seguido de los acreedores garantizados.

En cuanto a los posibles inversionistas, se ha identificado el interés de figuras de peso financiero como David Martínez y el grupo norteamericano Argentem Creek Partners. Coria aclaró que la participación de estos grupos está sujeta a estrictos candados legales que impiden el regreso de administraciones anteriores, asegurando que cualquier postor que haya levantado la mano cuenta con la validación de las autoridades judiciales para participar en la puja.

Finalmente, el líder de la cámara patronal reiteró que la llegada de un nuevo grupo empresarial representa la única vía sólida para el crecimiento y la estabilidad de la región. El optimismo se centra en que los nuevos dueños vean en AHMSA un proyecto de rehabilitación a largo plazo, capaz de reactivar la economía de Coahuila y devolver la certeza laboral a miles de familias que dependen directamente de la industria del acero.