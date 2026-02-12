Mujer es mordida por perros callejeros en Los Cedros

La falta de control sobre los animales callejeros en el sector Los Cedros cobró una nueva víctima.

Mientras realizaban labores de publicidad en la calle Polinesias, trabajadores de una compañía de telecomunicaciones fueron agredidos por tres canes que deambulan por la zona.

De acuerdo con el testimonio de Juan Antonio Bolainas, el ataque ocurrió de forma imprevista mientras cumplían con su jornada. Su compañera, de nombre María, fue el blanco de los animales, los cuales lograron morderla en repetidas ocasiones en ambos pies, tobillos y pantorrillas.

Tras el incidente, los afectados permanecieron en el sitio, donde recibieron el apoyo inicial de los colonos.

La situación en la calle Polinesias presenta un dilema para los afectados. Según relataron los habitantes, hay personas que alimentan a los animales, pero nadie asume la propiedad legal de los mismos. Comentan los vecinos que les dan de comer pero no son los dueños, entonces no hay responsabilidad de a quién echarle la culpa, lamentó Bolainas.

Los vecinos de Los Cedros manifestaron su frustración, asegurando que estos mismos tres perros ya han atacado a otras personas en el pasado, incluyendo a un adulto mayor. A pesar de haber interpuesto denuncias ante las autoridades correspondientes, señalan que no se ha tomado ninguna medida para retirar a los animales o sancionar la situación.

Debido a la naturaleza de las heridas, la trabajadora tendrá que acudir a una unidad médica para recibir atención profesional y la aplicación de vacunas preventivas.