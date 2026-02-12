Trovadúo ofrece serenatas accesibles en Monclova para San Valentín

En vísperas de San Valentín, el grupo monclovense apuesta por el romanticismo tradicional y ofrece serenatas accesibles para que el amor se escuche bajo la ventana.

Cuando las palabras no alcanzan, todavía hay quienes prefieren afinar la guitarra. En Monclova, el amor no solo se escribe en mensajes de texto: se canta. Y para el grupo Trovadúo, la serenata es mucho más que música.

"Dar una serenata es decir: no supe explicarme hablando, así que vine a cantarlo", expresan como parte de la esencia que define su proyecto musical.

Con ocho años de trayectoria en la Región Centro, Trovadúo ha logrado mantenerse vigente en una tradición que parecía destinada a desaparecer. Aunque muchas personas creen que la agrupación es reciente, su fundador Miguel Córdova aclaró que el proyecto comenzó hace casi una década como un dúo integrado por él y su compañero Edgar.

El nombre surge precisamente de esa raíz: "trova", por el género que interpretan, y "dúo", por su formación original. Actualmente, explicó, el concepto se adapta a las necesidades del cliente, pudiendo presentarse como dúo, trío o incluso con grupo completo.

Previo al Día del Amor y la Amistad, la agrupación lanzó promociones con precios que oscilan entre los 600 y 800 pesos. Con el paquete básico se interpretan seis canciones, aunque en ocasiones obsequian hasta dos temas adicionales. "Sabemos cómo está la situación en la ciudad y en la región, y no queremos que nadie se quede sin una serenata", señaló Córdoba.

El repertorio abarca desde boleros clásicos como Gemas, Cien Años y Hermoso Cariño, hasta trova contemporánea de autores como Edgar Oceransky y Raúl Ornelas. Este año, comentó, han recibido numerosas solicitudes de canciones de Carlos Rivera, sin dejar de lado agrupaciones como Sin Bandera, Camila y Reik.

Las presentaciones comienzan desde la madrugada previa a la fecha especial y continúan durante el fin de semana, cuando las calles se convierten en escenario y las ventanas en punto de encuentro.

Para Trovadúo, la serenata es una forma directa de enfrentar la duda y declararle la guerra con boleros. Es una manera de decir "aquí sigo" sin discursos largos, dejando que las canciones hablen donde las palabras se quedan cortas.

Y mientras haya alguien dispuesto a cantar lo que no pudo explicar hablando, la serenata seguirá teniendo lugar en las noches de Monclova.