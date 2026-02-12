Feria de la Salud en Monclova: atención integral y prevención de enfermedades

En la plaza principal del municipio de Monclova se llevó a cabo una Feria de la Salud coordinada por una escuela de enfermería, entre ellos la enfermera general Anaí Carrillo. El evento, que se desarrolla en un horario de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., tiene como eje central la salud sexual y reproductiva, un tema de vital importancia para el bienestar de la población local.

La elección de la temática no es casualidad; la feria se organiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Condón. El objetivo principal es brindar información fidedigna a la comunidad, con un énfasis especial en los jóvenes. Según explicó Carrillo, existe una preocupación constante por la desinformación que circula entre la juventud, la cual suele derivar en consecuencias graves como infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados.

Uno de los puntos más críticos abordados durante la jornada es la alarmante estadística de embarazos infantiles y adolescentes, registrándose casos en niñas desde los 10 años de edad. El personal médico destacó que un embarazo a tan corta edad es de alto riesgo, ya que el cuerpo no cuenta con la madurez fisiológica necesaria para gestar, lo que aumenta significativamente las probabilidades de complicaciones graves o incluso la muerte materna.

Para combatir estas problemáticas, la feria ofrece diversos módulos donde se distribuyen de manera gratuita métodos anticonceptivos, principalmente preservativos, y se imparten charlas sobre su uso correcto. Además de la salud reproductiva, la feria cuenta con el apoyo de alumnos de sexto semestre de enfermería, quienes instalaron un módulo de signos vitales para la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión, buscando así una atención integral para todos los asistentes.