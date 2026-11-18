Saltillo, Coah.- Con el firme objetivo de seguir cumpliéndole a las y los coahuilenses y mantener al estado blindado, en orden y en paz, el gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó patrullas, equipo táctico, uniformes, armamento y cámaras de videointeligencia a las instituciones de seguridad estatales y municipales, con una inversión total de 772 millones de pesos.

"Todo lo que hacemos en nuestro gobierno es para impactar de manera positiva en la calidad de vida de nuestras familias, y la seguridad es primordial", aseguró el Gobernador de Coahuila.

La entrega de patrullas y equipo táctico

En esta ceremonia, el mandatario estatal entregó 171 patrullas y vehículos: 75 para la Policía Estatal, 18 para la Fiscalía General del Estado y 78 para policías municipales.

Uniformes y equipo táctico como impermeables tácticos, cascos y chalecos balísticos, camisas tácticas. Además de armas nuevas, cortas y largas, y municiones.

Más de mil cámaras inteligentes que se repartirán por todas las regiones de Coahuila, y dos centros regionales de monitoreo del C4I, en Frontera y en Piedras Negras. Equipamiento para el sistema penitenciario como inhibidores, cámaras corporales y kits de monitoreo remoto para medidas cautelares; además de inversión en capacitación.

Las patrullas para las policías municipales llegan a todas las regiones: 27 a la Centro-Desierto, 22 a la Norte-Cinco Manantiales, 11 a la Carbonífera, 10 a La Laguna y ocho a la Sureste.

"Con esta inversión de 772 millones de pesos, seguimos fortaleciendo la capacidad operativa y de respuesta de nuestras instituciones de seguridad", mencionó Manolo Jiménez.

Agradeció y reconoció a todos los que forman parte de este gran esfuerzo: las Fuerzas Armadas, la Policía Estatal, la Fiscalía, las policías municipales y a nuestras y nuestros policías, que, dijo, son el corazón de este modelo de seguridad que distingue a Coahuila.

Coahuila, el estado más seguro de México

Destacó que gracias a este trabajo coordinado, hoy Coahuila es el estado más seguro de todo México y también el más seguro para las mujeres, según la Encuesta Nacional de Victimización ENVIPE 2026.

Dio a conocer que Coahuila tiene tres de las ciudades más seguras del país: Piedras Negras, la frontera más segura; Torreón, la ciudad más segura de La Laguna; y Saltillo, la capital más segura de México; y destacó que el cien por ciento de los homicidios registrados en Coahuila están resueltos.

"Esto no es obra de la casualidad; es resultado del esfuerzo de muchos años, del trabajo en equipo y la voluntad de todas y todos, del profesionalismo de nuestras corporaciones y del apoyo de la ciudadanía", y aseveró que en Coahuila, todos los delincuentes se topan con pared.

Mencionó que todo este trabajo en equipo y coordinado forma parte de un gran modelo de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza que ha dado resultados y que hoy es ejemplo a nivel nacional.

"Porque cuando hay seguridad, hay inversión, hay empleo y hay desarrollo", dijo.

Jiménez Salinas exhortó a todas y todos a seguir juntos trabajando en equipo, cuidando lo más importante que tenemos en Coahuila: la seguridad, la confianza y la calidad de vida de nuestra gente.

Indicó que esta entrega se suma a otras acciones y obras que se llevan a cabo en el tema de seguridad, como los 18 cuarteles estratégicamente ubicados en las diferentes regiones de Coahuila, para la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada.

Manolo Jiménez reiteró su compromiso, toda su voluntad y apoyo para seguir blindando a Coahuila.

Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública, expresó que la inversión de este día es una muestra del compromiso del gobernador Manolo Jiménez por la tranquilidad de las familias de Coahuila.

"Hoy estamos fortaleciendo la capacidad de respuesta de nuestras instituciones, y refrendando nuestro compromiso de seguir defendiendo la tranquilidad de todas las familias coahuilenses", destacó.

Agregó que los buenos resultados que se tienen en Coahuila son producto de una adecuada estrategia, de la coordinación interinstitucional, y de la voluntad política y el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Por su parte, el empresario Luis Arizpe Jiménez, vocal del fideicomiso del ISN 80, mencionó que lo que hoy se entrega, se paga con el empleo formal de Coahuila.

Dio a conocer que en los primeros tres años de esta administración se han invertido más de mil millones de pesos en seguridad pública.

"Lo que tenemos en Coahuila es el resultado de un trabajo en equipo; un gobierno que coordina y da la cara; una iniciativa privada que aporta, participa y da seguimiento; una sociedad civil que se involucra y exige; y fuerzas de seguridad estatales y federales que trabajan coordinadamente", señaló.

La oficial de la Policía Estatal, María del Roble Zertuche Cardona, agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, que hoy se refleja en la entrega de patrullas, armamento, uniformes, capacitación y tecnología para facilitar su labor.

Javier Díaz González, presidente municipal de Saltillo, reconoció el trabajo y compromiso de Manolo Jiménez por consolidar la seguridad en todos los municipios del estado.

En esta ceremonia estuvieron presentes Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila; Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado; general de brigada E.M. Jorge González Gálvez, comandante de la 6a. Zona Militar; Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno.

Además, teniente de fragata de infantería de Marina Martín Covarrubias Ortega, comandante de la base de operaciones de la Marina en Coahuila; Héctor Flores Rodríguez, subsecretario de Operación Policial; Josue Gutiérrez Moreno, delegado de la Fiscalía General de la República; así como alcaldes y alcaldesas de todas las regiones.