Con una inversión superior a los 3 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez puso en marcha la rehabilitación de la plaza pública y las canchas deportivas de la colonia Obrera Tercer Sector, como parte del programa de obras sociales En Equipo le Entramos, impulsado en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Los trabajos contemplan la renovación de tres espacios principales: la cancha de futbol rápido, la cancha de basquetbol y el área general de la plaza, con el propósito de mejorar las instalaciones y ofrecer espacios dignos para la convivencia y la actividad física de las familias del sector.

La rehabilitación incluye la instalación de pasto sintético en la cancha de futbol rápido.

Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas, explicó que en la cancha de futbol rápido se instalará pasto sintético en una superficie de 421 metros cuadrados.

En la cancha de basquetbol se aplicará pintura de alta resistencia y se rehabilitarán los tableros y aros para mejorar las condiciones de uso.

Se mejorarán las condiciones de uso de la cancha de basquetbol con pintura y tableros nuevos.

Asimismo, en la plaza pública se realizarán trabajos de rehabilitación general, que incluyen mejoras en la iluminación, instalación de aparatos de ejercicio, un módulo de juegos infantiles y 17 bancas metálicas.

El funcionario señaló que la intención es concluir los trabajos antes de que termine el año, a fin de que los vecinos puedan aprovechar las instalaciones renovadas.

El proyecto busca concluir antes de fin de año para el disfrute de las familias del sector.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca fortalecer los espacios públicos y deportivos mediante obras realizadas en coordinación con el Gobierno del Estado.