Carlos Villarreal prioriza el traslado de reos al penal de Monclova

Con el objetivo de facilitar el contacto familiar y garantizar mejores condiciones para las personas privadas de la libertad, se prioriza el traslado de reos al penal de Monclova, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil explicó que el Centro Penitenciario de Monclova retomó operaciones hace aproximadamente dos años y, desde entonces, ha ido habilitando de manera gradual sus diferentes áreas para atender las necesidades del sistema penitenciario en la región y en el estado.

"Se comenzó a habilitar el penal de Monclova porque en otras áreas de Coahuila existía una necesidad para brindar las condiciones requeridas a los reos. De esta manera, se realizan traslados en ambos sentidos: de aquí hacia otros centros y también se reciben internos en la región", señaló.

Acciones de la autoridad

Villarreal Pérez destacó que, de manera particular, se da prioridad a recibir personas originarias de la Región Centro, con la finalidad de que sus familiares tengan mayores facilidades para visitarlos y mantenerse cerca de ellos.

Agregó que este proceso responde, en muchos casos, a solicitudes directas de las propias familias, quienes piden el cambio de Centro de Readaptación Social (CERESO).

Detalles confirmados

En cuanto a la información sobre nuevos traslados, el alcalde precisó que se trata de un tema confidencial por motivos de seguridad pública. "Estos movimientos se informan hasta que concluyen, ya que se debe salvaguardar la seguridad y el debido proceso. Las dependencias de seguridad mantienen una mesa de diálogo permanente para dar seguimiento a los traslados y, de manera alterna, informar a las familias una vez realizados", explicó.

Finalmente, señaló que tanto él como el gobernador han recibido y gestionado solicitudes de cambio de penal, con el propósito de que los internos puedan estar más cerca de sus seres queridos y fortalecer el vínculo familiar durante su proceso.