AHMSA: Jueza ordena publicar listas de créditos laborales preferentes

Ordenan al síndico publicar las listas finales de créditos laborales preferentes

DIANA ORTIZ / LA VOZ

Las listas finales que contienen el cálculo de los créditos laborales preferentes se publicarán para que los trabajadores puedan conocer el monto que les corresponde dentro del procedimiento concursal.

La jueza ordenó al síndico publicar las listas en la página del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), con el fin de garantizar el acceso de los trabajadores a esta información.

Asimismo, instruyó al síndico a establecer un proceso de atención para los trabajadores que deseen conocer de manera precisa el cálculo de sus créditos laborales y resolver las dudas que pudieran surgir durante la consulta.

Para cumplir con esta disposición, se concedió una prórroga de 10 días hábiles, plazo durante el cual el juzgado verificará que las listas se encuentren publicadas y disponibles para su consulta en el portal del IFECOM.