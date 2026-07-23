Veterinario Humberto Baca denuncia amenazas en Saltillo: caso Rocky

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía General del Estado confirmó que el médico veterinario Humberto Baca presentó una denuncia formal por amenazas e intimidaciones en su contra y contra la clínica donde atendió a Rocky, el perro de raza Gran Pirineo cuyo caso de presunto maltrato generó una amplia reacción ciudadana.

De acuerdo con la autoridad, el especialista decidió acudir ante el Ministerio Público para denunciar los actos de intimidación derivados de la atención médica brindada al animal.

Detalles confirmados

El caso cobró notoriedad después de que se difundiera un video en el que presuntamente Rocky era arrastrado por su propietaria, identificada como Liliana "N", lo que provocó indignación entre la ciudadanía, denuncias públicas y exigencias de que se investigaran los hechos.

En medio de la atención mediática, el personal médico que participó en la atención del perro también enfrentó un ambiente de hostigamiento.

A través de un mensaje, el equipo de la clínica PetsCare agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de la comunidad durante los últimos días.

Reacciones de la comunidad

Asimismo, Humberto Baca llamó a poner fin al acoso contra los profesionales de la salud animal. "El acoso profesional que se vivió alrededor de esta situación es algo que no puede volver a suceder", señaló.