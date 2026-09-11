Subasta de AHMSA entra en etapa decisiva tras vencimiento de plazo

El proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA) entra en una etapa decisiva, luego de vencer el plazo para que los postores precalificados presentaran la garantía de seriedad, mientras permanece la expectativa por conocer la postura de los acreedores garantizados.

El abogado Héctor Garza Martínez explico que ahora corresponderá conocer la información que el síndico presente ante el juzgado sobre los postores que cumplieron con los requisitos y, principalmente, sobre las autorizaciones o manifestaciones de voluntad de los acreedores garantizados respecto a la venta de los bienes de la empresa. Entre los acreedores con garantía se encuentran Cargill y Pemex Transformación, entre otros.

Condiciones de la venta de AHMSA

Garza Martínez señaló que estos acreedores cuentan con una condición privilegiada dentro del procedimiento. La garantía de seriedad requerida para los interesados supera los 50 millones de dólares, mientras que el precio mínimo establecido para la venta de AHMSA es de 1,127 millones de dólares.

El abogado indicó que uno de los factores que podría poner en riesgo la audiencia de remate programada para el 25 de septiembre sería la ausencia de postores que hayan cumplido con los requisitos, así como la falta de las garantías correspondientes o de las autorizaciones necesarias de los acreedores garantizados.

Garza Martínez señaló que por ahora no existe certeza sobre cuántos interesados formalizaron su participación, pese a que se han mencionado posibles terceros en medios de comunicación. Recordó que en ocasiones anteriores hubo personas que expresaron públicamente su interés en adquirir la empresa, pero no llegaron a presentar la garantía de seriedad ante el juzgado.

La expectativa, explicó, podría comenzar a despejarse a partir del lunes o martes, cuando el juzgado emita y publique los acuerdos correspondientes.

El abogado también destacó el impacto que tendría el resultado del proceso para los trabajadores. Señaló que cerca de 10 mil empleados permanecen a la espera de las determinaciones derivadas de la venta de la empresa.

Impacto en los trabajadores

De acuerdo con Garza Martínez, Cargill mantiene un crédito de 500 millones de dólares, mientras que el pasivo laboral garantizado para los trabajadores ronda los 3,000 millones de dólares. Además, mencionó otros 13,000 millones de dólares sujetos a los artículos 21, 224 y 225, que formarían parte del pasivo de los acreedores comunes.

Por ahora, la atención está puesta en los acuerdos que emita el juzgado y en conocer si hubo postores que cumplieron con las condiciones establecidas, así como la postura de los acreedores garantizados, elementos que serán determinantes para saber si la subasta de AHMSA avanza hacia el remate previsto para el 25 de septiembre.