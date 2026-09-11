Bajo la lupa del Consejo de la Judicatura, juez Óscar Cadena por casos de despojo

Más de 10 quejas administrativas colocaron al juez Óscar Cadena bajo revisión del Consejo de la Judicatura, luego de que el Foro de Abogados de Monclova señalara presuntas irregularidades en procedimientos relacionados con el despojo y restitución de inmuebles.

Miguel Ángel Reyna Adams, vocero del Foro de Abogados de Monclova, afirmó que entre los casos existen personas que aseguran haber ocupado terrenos o construcciones durante años y que, pese a ello, no habrían tenido suficiente oportunidad para presentar ante la autoridad judicial documentos que acreditaran su relación con las propiedades.

Según explicó, los procedimientos parten de denuncias por despojo en las que los propietarios presentan escrituras y señalan que terceros ingresaron a los inmuebles después de que estos permanecieron desocupados.

Quejas del Foro de Abogados de Monclova

La Fiscalía General del Estado integra posteriormente las carpetas de investigación y realiza las diligencias correspondientes, incluidos peritajes y fotografías, para presentar los elementos ante la autoridad judicial. El principal cuestionamiento del Foro de Abogados se concentra en las solicitudes de restitución.

Reyna Adams sostuvo que algunas habrían sido autorizadas sin que los ocupantes tuvieran una oportunidad suficiente para exponer su versión y aportar documentación.

El litigante también señaló que en determinados expedientes existen documentos que, según los denunciados, acreditan una relación previa con los inmuebles, mientras que los denunciantes presentan escrituras con varios años de antigüedad y sostienen que el ingreso de los ocupantes fue reciente.

Asimismo, afirmó que algunas restituciones habrían requerido garantías de alrededor de 50 mil pesos. No obstante, no precisó el número de casos en los que se habría aplicado esta medida ni presentó documentos que acreditaran cada señalamiento.

Las quejas buscan que el Consejo de la Judicatura revise los expedientes y determine si las decisiones del juez se ajustaron al procedimiento establecido y si fueron respetados el derecho de audiencia y la defensa de los ocupantes.

Los señalamientos se suman a otros cuestionamientos públicos relacionados con el desempeño de Óscar Cadena. En enero de 2026, un medio local publicó la acusación de una madre que afirmó que el juzgador ignoró una suspensión provisional dentro de un conflicto judicial.

Antecedentes y otras acusaciones

En 2023, familiares de una víctima de homicidio acudieron ante el Visitador del Consejo de la Judicatura para denunciar una resolución relacionada con la liberación de un acusado. Ambos antecedentes fueron reclamos de particulares y no representaron determinaciones administrativas que acreditaran responsabilidad del juez.

El Foro de Abogados de Monclova plantea que los expedientes sean revisados por las instancias correspondientes. La existencia de las quejas no implica por sí misma responsabilidad del juez Óscar Cadena; cualquier sanción dependerá de las conclusiones a las que llegue la autoridad encargada de analizar los casos.