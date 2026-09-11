Sancionarán a alumnos tras trifulca en CECyTEC Sur

Los alumnos involucrados en la trifulca registrada a las afueras del CECyTEC Sur de Monclova enfrentarán sanciones, que podrían ir desde la suspensión hasta la expulsión definitiva, informó el director del plantel, profesor Alberto Medina.

El enfrentamiento ocurrió a dos cuadras de la escuela, durante la hora de salida, por lo que personal del plantel acudió al lugar y solicitó el apoyo de Seguridad Pública para dispersar a los estudiantes.

Medina explicó que dos de los alumnos ya fueron notificados para cumplir con una adecuación de horario y acudir durante 18 días a un programa de civilidad, donde recibirán orientación sobre conducta y convivencia.

El director señaló que también se espera la resolución de otros casos para determinar las medidas que correspondan conforme al reglamento y los protocolos establecidos. Aunque el enfrentamiento ocurrió fuera de las instalaciones, el plantel reforzará sus medidas preventivas.

Entre ellas se contempla retomar el programa de revisión de mochila, con la participación y conocimiento de padres de familia y en coordinación con la Secretaría de Educación. Además, Seguridad Pública permanecerá pendiente durante la salida de los estudiantes.

Acciones preventivas y protocolos

El director pidió a los alumnos retirarse directamente a sus domicilios o permanecer dentro del plantel mientras esperan a sus familiares, para evitar concentraciones en la plaza cercana.

Medina destacó que el reglamento escolar es firmado por padres y alumnos desde su ingreso al primer grado, por lo que se buscará ratificarlo también con estudiantes de segundo y tercero.

El CECyTEC Sur cuenta actualmente con 990 alumnos en un solo turno. El director aseguró que el objetivo es preservar la seguridad y evitar que hechos de violencia se repitan dentro o en las inmediaciones del plantel.

Sobre el origen de la pelea, Medina indicó que hasta el momento los propios estudiantes no han podido establecer con claridad qué detonó el enfrentamiento.

El director sostuvo que las sanciones se aplicarán conforme al protocolo y que, cuando corresponda, se esperará la determinación de la autoridad competente por tratarse de un hecho ocurrido fuera de la escuela.

"Ya tomamos cartas en el asunto, hablamos con todos los alumnos implicados, ya les dijimos que va a haber una sanción", afirmó. Medina señaló que el plantel también trabaja en acciones preventivas y de formación para los estudiantes, al considerar que la disciplina y el establecimiento de límites son parte fundamental de su desarrollo.