AHMSA y MINOSA: Vence plazo para confirmar postores en Monclova

Este miércoles vence el plazo límite para confirmar de manera oficial qué postores cumplieron con la constitución de la garantía de seriedad exigida para participar en la subasta conjunta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), programada para el próximo 25 de septiembre.

A tres días del procedimiento judicial, subsiste la incertidumbre sobre la validez de las ofertas, según señaló el abogado Héctor Garza a través de sus redes sociales, quien advirtió que al día de hoy no consta oficialmente el depósito del fondo de respaldo requerido por la autoridad competente.

Para quedar habilitados y presentar una postura económica formal, los seis interesados calificados deben acreditar un depósito individual aproximado de 56 millones de dólares. Sin embargo, acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles del 18 de septiembre revelan que la firma Construcciones e Ingenierías Electromecánicas —uno de los postores calificados— argumentó causas de fuerza mayor y solicitó una prórroga de tres días hábiles para presentar la garantía, beneficio que le había sido concedido desde el 11 de septiembre.

De acuerdo con Garza, transcurrido dicho periodo extraordinario, el expediente del caso aún no confirma que el citado grupo ni ningún otro hayan constituido efectivamente dicha garantía, ni precisa cuántos de los seis competidores registrados continuarán habilitados para la puja.

El especialista precisó que, si bien se han presentado las cartas de conformidad por parte de los acreedores garantizados, estas no se deben confundir con las garantías de seriedad que deben depositar los potenciales compradores, ya que la aceptación de términos por parte de los acreedores es un proceso distinto a contar con la liquidez económica que sostenga una compra real.

En Monclova y la región centro de Coahuila impera la expectativa entre trabajadores y familias dependientes de la siderúrgica a la espera de un reporte oficial definitivo que certifique la presencia de compradores solventes para avanzar en la recuperación de la empresa.