David Martínez lidera la subasta de AHMSA en Monclova para su recuperación

La recuperación operativa de AHMSA podría comenzar entre 3 y 6 meses después de concretarse su venta en la subasta programada para este 27 de febrero, así lo indicaron empresarios locales, quienes expresaron confianza en la capacidad financiera del inversionista interesado en adquirir la siderúrgica. Carlos Elizondo señaló que existe una gran expectativa en la región Centro ante el proceso de subasta, al considerar que el posible comprador, en este caso Ignition Industries 1870 y Fintech Latam, cuenta con la experiencia para el rescate de empresas en dificultades y con fondos suficientes para invertir en su reactivación. "El día 27 se llevará a cabo la subasta, al parecer habrá un solo postor que conocemos, sabemos de su capacidad económica y cómo ha levantado otras empresas que se han encontrado en situaciones peores que AHMSA", indicó.

Señaló que David Martínez, quien encabeza este grupo de inversionistas, es un empresario regiomontano que reside en Nueva York y se especializa en adquirir compañías en crisis, capitalizarlas y devolverlas a la operación mediante fuertes inversiones. Mencionó que este proceso lo ha realizado en otras ocasiones, por lo que cuenta con la experiencia para llevar a cabo el rescate de la empresa, ponerla en operación, hacerla rentable y posteriormente definir el futuro de la misma. Este 25 de febrero es una fecha definitiva dentro del proceso ya que es el límite para que los interesados en participar en la subasta presenten la garantía de seriedad, que es el 10 por ciento del valor total de la venta, donde se habla de cerca de 112 millones de dólares, una suma que no cualquiera tiene, sin embargo este grupo cuenta con el recurso para la transacción.

El empresario subrayó que, más allá de la venta, uno de los temas centrales es el pago de las liquidaciones a los extrabajadores de la siderúrgica, quienes llevan años a la espera de una resolución. Recordó que las autoridades federales han señalado que quien adquiera la empresa tendrá la obligación de liquidar a los trabajadores conforme a la ley, aunque reconoció que el alcance de esa disposición aún no es completamente claro. Elizondo afirmó que la reactivación de la siderúrgica representaría un impulso directo para la economía de la región, debido a la amplia red de proveedores, contratistas y servicios que dependen de su operación. Estimó que la recuperación total de la empresa, incluyendo el tema de las minas y todas sus áreas productivas, podría tardar entre 24 y 36 meses; sin embargo, algunas áreas podrían comenzar a operar mucho antes. "Para empezar a trabajar en el horno eléctrico o en el molino Steckel, yo creo que entre tres y seis meses podrían iniciar operaciones", indicó.