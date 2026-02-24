Venta de AHMSA: Posibilidad de subasta desierta en Monclova

MONCLOVA, COAH. – El proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA) ha entrado en una fase crítica donde, a pesar del optimismo, se contempla la posibilidad técnica de que la subasta inicial no se concrete de inmediato. Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, reveló que tras diálogos con el síndico, existe el escenario de que esta primera etapa sea declarada desierta.

De acuerdo con el líder sindical, diversos factores como impugnaciones o detalles en las posturas podrían llevar a que la primera subasta no arroje un ganador definitivo. Sin embargo, Leija aclaró que, de presentarse esta situación, se procedería con celeridad a una segunda subasta donde podrían participar otros grupos interesados. "Me dice él (el síndico) que si hay la posibilidad, pero que la segunda subasta, si así fuera el caso, sería rápido", explicó Leija, restando dramatismo al posible retraso y enfocándose en la continuidad legal del proceso.

A pesar de las variables legales, la postura del sindicato es firme en cuanto al destino de los recursos y el futuro de la planta: El objetivo principal es que la venta genere el flujo necesario para cubrir los salarios caídos de los obreros. Existe un rechazo total a la posibilidad de que la empresa sea vendida como chatarra; se busca un inversionista que ponga en marcha la producción.

Leija mencionó que existe confianza en que los interesados actuales puedan definir el monto de salida marcado en la subasta para dar certeza a la región. El Sindicato Nacional Democrático señaló que hay una fuerte presión para que el conflicto se resuelva pronto, señalando incluso un interés del Gobierno Federal para que el proceso avance. Será este próximo viernes cuando se determine si la primera subasta rinde frutos o si será necesario activar el mecanismo de una segunda vuelta para concretar la venta definitiva de la siderúrgica.