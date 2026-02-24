Falla en banco de sangre del IMSS Monclova afecta a pacientes: complicaciones en transfusiones

Pacientes de la Clínica 7 del Seguro Social en Monclova que requieren transfusiones de plaquetas enfrentan complicaciones en su tratamiento debido a una presunta falla en el equipo del banco de sangre.

Familiares de pacientes denunciaron que a pesar de llevar donadores voluntarios para el procedimiento al hospital, personal les informa que únicamente pueden hacer donaciones de sangre total, ya que el equipo necesario para la extracción de plaquetas no se encuentra funcionando.

Esta situación ha generado preocupación entre los familiares, quienes señalaron que las plaquetas son indispensables para ciertos tratamientos médicos, por lo que la imposibilidad de obtenerlas pone en riesgo la salud e incluso la vida de los pacientes que las requieren con urgencia.

"Nosotros hemos hecho el esfuerzo de buscar donadores, hablar con familiares y amigos para que vengan al banco de sangre, pero cuando llegan nos dicen que no pueden sacar plaquetas, solo sangre", expresó uno de los familiares afectados.

Indicaron que el procedimiento para la obtención de plaquetas es distinto al de la donación de sangre, por lo que cuando los pacientes requieren específicamente este componente, la donación convencional no cubre la necesidad médica.

Este problema ha provocado retraso en el tratamiento de los pacientes que dependen de las transfusiones, lo que mantiene en incertidumbre a quienes tienen a algún familiar en estas condiciones.

Ante esta situación, pidieron a las autoridades del hospital y del IMSS atender la falla en el equipo del banco de sangre para que se restablezca la extracción de plaquetas y se eviten riesgos para los pacientes que dependen de este procedimiento.