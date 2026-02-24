Monclova inicia módulos de idioma coreano para fortalecer la educación

Monclova, Coah.- Como parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la preparación académica y la competitividad regional, el alcalde Carlos Villarreal Pérez dio el arranque oficial a los nuevos módulos de clases de idioma coreano, impulsados en conjunto con la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de su Centro de Idiomas.

En esta nueva etapa participan 100 estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC), la Universidad Politécnica de Monclova - Frontera (UPMF), el Instituto Tecnológico Superior de Monclova (ITSM) y la UAdeC, quienes fortalecerán su perfil profesional con una herramienta clave ante el crecimiento de la inversión proveniente de Corea en la Región Centro-Desierto.

Esta iniciativa se desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Económico, encabezada por Luis Eduardo Olivares Martínez, alineando la formación académica con las necesidades del mercado internacional y la llegada de nuevas inversiones.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que "estamos preparando a nuestras y nuestros jóvenes para competir en un entorno global. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez y nuestras instituciones educativas, impulsamos acciones que les permitan aprovechar las oportunidades que genera el crecimiento económico de nuestra región".

Asimismo, reconoció el respaldo del rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, por fortalecer la oferta académica y sumar esfuerzos para que más estudiantes accedan a programas de formación estratégica.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, el sector educativo y el sector productivo, impulsando acciones que fortalezcan la atracción de inversión, generen empleo y consoliden a Monclova como una ciudad competitiva para vivir, crecer e invertir.