Situación legal de AHMSA retrasa escrituras en Fraccionamiento 288

Las familias que habitan en el Fraccionamiento 288 no podrán escriturar sus viviendas hasta que se resuelva la situación legal y financiera de Altos Hornos de México (AHMSA). Sin embargo, su patrimonio no corre riesgo y podrán seguir habitando en sus casas con plena seguridad, aclaró Javier González, titular de CERTTURC.

El funcionario explicó que la propiedad se encuentra bajo un fideicomiso con Banca Serfin, en el cual AHMSA mantenía un acuerdo para liberar y firmar las escrituras a cambio de un pago al banco.

"Desde 2018 se buscó en Monterrey y con AHMSA hacer una subdivisión para evitar dobles ventas y dar certeza a los vecinos, pero todo quedó detenido por la crisis de la empresa", recordó.

Detalló que la complejidad del fideicomiso hace que el proceso esté "entrelazado" entre la acerera y la institución bancaria, por lo que los vecinos no pueden escriturar mientras no se llegue a un nuevo acuerdo.

"No es un tema de que AHMSA quiera o no, es que legalmente están atados al fideicomiso. Lo que sí podemos asegurar es que no hay riesgo de embargo ni de que los saquen de sus casas. Afectación en ese sentido no existe", precisó.

González subrayó que CERTTURC trabajó durante seis años en buscar una salida legal, sin éxito, por lo que en las condiciones actuales de la empresa resulta todavía más complicado.

"Por lo pronto, las familias del Fraccionamiento 288 pueden estar tranquilas, seguirán viviendo ahí sin problema. Lo único que falta es la certeza jurídica de la escritura, que depende de la regularización de AHMSA con el banco", concluyó.