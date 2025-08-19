Coahuila destina 16 millones de pesos para mantenimiento escolar en planteles

El secretario de Educación en Coahuila anunció que el Gobierno del Estado cuenta con un presupuesto de 16 millones de pesos para trabajos de mantenimiento inmediato en planteles escolares de todo el estado. Este recurso se enfocará en atender de manera prioritaria la infraestructura básica, principalmente en lo relacionado a electricidad, agua y sanitarios, a fin de garantizar que el arranque del próximo ciclo escolar se realice en condiciones óptimas.

Explicó que esta semana regresaron los directores generales, supervisores de zona y jefes de sector, quienes participan en reuniones regionales de planeación. Será la próxima semana cuando se incorpore la estructura educativa en cada plantel, con el objetivo de reportar el estado en que se encuentran las escuelas y coordinar las acciones necesarias para un inicio escolar ordenado y a tiempo.

El funcionario detalló que además de los trabajos de infraestructura, se contempla la entrega de libros de texto gratuitos y útiles escolares a más de 530 mil alumnas y alumnos de educación básica en Coahuila. Asimismo, como parte de la estrategia educativa impulsada por el gobernador, se hará entrega de uniformes y calzado escolar en escuelas rurales y en algunas urbano marginadas, apoyando así directamente a las familias coahuilenses.

Subrayó que, tras el regreso a las aulas, se implementará un sistema expedito de reportes para atender de inmediato cualquier falla en infraestructura eléctrica, hidráulica o sanitaria. "En mejores términos que el año pasado se ha trabajado intensamente en infraestructura. Sabemos que todavía puede haber problemáticas, pero ahora contamos con un mecanismo mucho más rápido para dar respuesta a las necesidades puntuales de cada plantel", aseguró.

Con el presupuesto de 16 millones de pesos, el Gobierno de Coahuila busca dar solución inmediata a las demandas más urgentes y asegurar que las condiciones en las escuelas permitan a las y los alumnos iniciar su ciclo escolar con las herramientas y espacios adecuados.