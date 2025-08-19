Inversiones automotriz y energético para crecimiento regional

El Gobernador Manolo Jiménez Salinas adelantó que su administración trabaja en una estrategia integral para reactivar la economía en las regiones Centro y Carbonífera, con un modelo que contempla desde la reactivación de AHMSA, hasta la llegada de nuevas inversiones en sectores como el automotriz y energético.

El mandatario estatal mencionó que se está trabajando para establecer una estrategia que permita la recuperación de empleos y la diversificación económica en ambas regiones, como parte del plan de desarrollo.

Se trabaja en varias vertientes, a fin de lograr un mayor impulso con proyectos que van ligados con la reactivación de AHMSA, como se busca, lo que garantiza un par de miles de empleos en el mediano plazo.

Existen otros proyectos como de la industria automotriz, que a pesar de la incertidumbre por el tema de los aranceles, continúa el interés de empresas extranjeras por instalarse en la entidad.

Mencionó que la próxima semana se dará a conocer la llegada de una nueva empresa, lo que genera confianza ante la situación que se mantiene con el Gobierno de los Estados Unidos.

"Sigue habiendo interesados y siguen invirtiendo; en las próximas semanas estaremos aquí anunciando o abriendo operaciones nuevas relacionadas con la industria automotriz", afirmó.

Además se cuentan con proyectos en la industria del carbón, para beneficio de la región Carbonífera, en donde se buscará diversificar los contratos, con el fin de que lleguen a estos se asignen a pequeñas y medianas empresas, que anteriormente no tenían acceso a estos contratos.

En materia energética, el Ejecutivo no descartó la posibilidad de impulsar proyectos de extracción de gas shale, que calificó como "un hitazo económico" por la magnitud de inversión y empleo que representaría para la zona.

Asimismo, recordó que la consolidación de una Zona Económica Especial también podría dar un margen de maniobra adicional para impulsar la competitividad de la región, por lo que se pide a las autoridades federales que se agilice.

"Estamos construyendo varios frentes, y así debe ser. Es importante que la economía de esta región se conforme de esa manera, porque si nos falla uno, tenemos otros cuatro o cinco", apuntó.

Jiménez Salinas adelantó que en breve se pondrán en marcha proyectos previamente anunciados y se darán a conocer nuevas inversiones, aunque aclaró que aún no cuenta con la cifra exacta destinada para la región Centro y Carbonífera.