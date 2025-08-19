Coahuila se destaca en inclusión y combate a la pobreza a nivel nacional

El estado de Coahuila se colocó entre las entidades con mejores resultados en inclusión y combate a la pobreza a nivel nacional, de acuerdo con los indicadores de la más reciente encuesta publicada por el INEGI.

El Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, destacó que en un periodo de dos años la entidad logró un importante avance en la reducción de los índices de pobreza y marginación, como parte de los compromisos que mantiene el Gobernador Manolo Jiménez.

Señaló que de acuerdo a la encuesta publicada por el INEGI la semana pasada, se logró reducir en 175 mil el número de personas en situación de pobreza en la entidad, además de disminuir en 56 % la pobreza extrema, al pasar de 58 mil a menos de 25 mil habitantes.

"En la encuesta que publicó INEGI la semana pasada se posiciona Coahuila como una de las entidades más inclusivas y con menor pobreza en todo el país, logrando reducir en dos años en 175 mil el número de pobres en Coahuila, redujimos en 56 % la pobreza extrema, pasando de 58 mil a menos de 25 mil coahuilenses, que es un gran logro", expuso el funcionario.

En materia de carencia alimentaria, Coahuila avanzó del séptimo al cuarto lugar a nivel nacional, mientras que mantuvo el primer sitio en formalidad laboral y acceso a seguridad social.

También se consolidó como una de las entidades con mejores indicadores de vivienda, al alcanzar el primer lugar en hogares libres de pisos de tierra, techos precarios o carencia de seguros, además de ocupar la segunda posición en acceso a agua potable entubada, drenaje sanitario y electrificación, junto con Nuevo León y Ciudad de México.

"Estos resultados reflejan el esfuerzo de miles de familias y el trabajo coordinado de Gobierno y sociedad para mejorar la calidad de vida en Coahuila", sostuvo Martínez y Morales.