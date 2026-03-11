Ex trabajadores de AHMSA acuerdan evitar proselitismo político en elecciones

Ex trabajadores de AHMSA acordaron mantener distancia de los partidos políticos ante la cercanía del proceso electoral, con el objetivo de evitar divisiones internas y que su movimiento sea utilizado con fines proselitistas.

La decisión fue tomada de manera colectiva durante la reunión semanal, en la que se analizó la diversidad de posturas políticas que existe entre los propios integrantes. De acuerdo con lo expuesto por los representantes, dentro del grupo hay simpatizantes de distintos partidos como Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT) y Partido Acción Nacional (PAN), por lo que consideraron necesario establecer reglas claras para evitar conflictos entre los trabajadores por cuestiones ideológicas.

En ese sentido, se acordó que ningún candidato podrá acudir al grupo a realizar actos de proselitismo o promoción política. La intención es que el espacio se mantenga exclusivamente para tratar los temas laborales que afectan a los trabajadores y no se convierta en un escenario de campaña electoral.

Señalaron que cada trabajador es libre de apoyar al candidato o partido de su preferencia en lo individual y reunirse con quien considere conveniente fuera del grupo. Sin embargo, insistieron en que la prioridad es mantener la unidad entre los obreros y evitar que las diferencias políticas interfieran en la lucha que mantienen por la defensa de sus derechos.