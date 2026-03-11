Feria de la Mujer en Saltillo: Éxito en servicios gratuitos

SALTILLO, COAHUILA.- Gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal, a través del DIF Saltillo, se llevó a cabo con éxito la Feria de la Mujer, donde pudieron acceder a servicios gratuitos de salud y bienestar personal.

El alcalde Javier Díaz González, junto a su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, asistieron al Multideportivo El Sarape, al sur de la ciudad, donde se llevó a cabo la Feria en el marco del Mes de las Mujeres.

"Esta Feria está dedicada a ustedes. Saltillo se construye todos los días con la fuerza, la inteligencia y el corazón de sus mujeres; reconocemos su trabajo, su esfuerzo y su papel fundamental en nuestras familias, barrios y ciudad", dijo el alcalde.

Javier Díaz mencionó que la Feria de la Mujer es un espacio pensado para ellas, para fortalecer su confianza, cuidar su bienestar y que su voz, su liderazgo y su capacidad de transformar su comunidad sean más fuertes.

"Reconozco el compromiso de las dependencias estatales y municipales que hoy acuden a esta Feria de la Mujer a brindar sus servicios, a las notarías, asociaciones civiles y a la empresa Aguillón. Así como el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, de su esposa Paola Rodríguez desde Inspira Coahuila y de la señora Liliana Salinas en el DIF Estatal, así como al programa MEJORA Coahuila", refirió el presidente municipal.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, reconoció el compromiso del alcalde Javier Díaz por trabajar todos los días cerca de la gente y por impulsar acciones que fortalecen el bienestar de las mujeres de Saltillo y de sus familias.

"Desde el DIF Saltillo reafirmamos nuestro compromiso de estar más cerca de ustedes, por eso traemos esta Feria con el objetivo de acercar apoyos, facilitar servicios y recordarles que no están solas", refirió.

Mencionó que la Feria de la Mujer contó con servicios de salud con la unidad móvil de Amor en Movimiento, con entrega de aparatos auditivos y lentes, además de atención dental; atención psicológica y jurídica; así como distintos trámites como registro civil, licencias y carta de no antecedentes penales, entre otros.

"También queremos que este sea un espacio para que se consientan un poquito, por lo que traemos corte de cabello, gelish, servicios de estética y muchas otras actividades pensadas especialmente para ustedes", dijo Luly López Naranjo.

Álvaro Moreira Valdés, diputado local, felicitó a todo el equipo del DIF Saltillo por acercar los servicios de salud, capacitación y asesorías a los sectores de la ciudad.

"Esto es acercar el Gobierno a la gente; mi felicitación también para el alcalde Javier Díaz González por impulsar estas acciones que fortalecen a la capital de Coahuila", mencionó Moreira Valdés.

A nombre de las beneficiarias, Gabriela Mancillas Moreno agradeció al alcalde Javier Díaz y a la señora Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, por hacer posible la Feria de la Mujer y tener la oportunidad de acceder a todos los servicios gratuitos.

Durante la Feria de la Mujer estuvieron presentes, Alfonso Figueroa Vicuña, director del DIF Saltillo; Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social; Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; y José Luis Alcalá Narro, en representación de Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de MEJORA Coahuila.