Más de 100 mil familias se benefician con programa Huevo y Leche en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Más de 100 mil familias en la región sureste se ven beneficiadas a través del programa alimentario Huevo y Leche, iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado, que encabeza Manolo Jiménez Salinas, a través de la estrategia Mejora Coahuila, coordinada por Gabriel Elizondo Pérez.

Fue en la colonia Nogales II donde se le dio continuidad a este programa, que tiene como objetivo apoyar a las familias coahuilenses mediante la entrega de productos de la canasta básica, además de que contribuye al fortalecimiento de la economía familiar.

Acciones de la autoridad

Durante el evento, el coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que este programa forma parte del compromiso del gobernador Manolo Jiménez de mantenerse cercano a la gente escuchando las necesidades de la comunidad.

"Seguimos trabajando en territorio, cercanos a nuestra gente, llevando apoyos que impacten en la economía de las familias, nuestra oficina es el territorio, por eso llegamos a cada colonia, barrio y ejido, con este tipo de programas que permiten aportar a la alimentación de nuestras familias", expresó.

Asimismo, reiteró que a través de Mejora Coahuila se continuará fortaleciendo este tipo de programas sociales que buscan mejorar la calidad de vida de las familias en cada municipio y colonia del estado.

Detalles confirmados

Durante el evento estuvo César Iván Moreno, jefe del despacho en representación del Alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, quien destacó la importancia de trabajar en coordinación, en beneficio de la población.

"Reconocemos el trabajo que se realiza a través de Mejora Coahuila y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, porque estos programas llegan a donde más se necesita, desde el municipio seguiremos sumando esfuerzos para que más familias puedan acceder a este tipo de apoyos."

A través de este programa se han logrado beneficiar a más de 450 mil familias en todo el estado.

En este evento estuvieron presentes, Álvaro Moreira Valdés, Diputado Local; Ernesto Siller Torres, Director de Desarrollo Social en Saltillo y Coordinador Municipal de MEJORA, Lic. Iván Gómez Lugo, Director del Programa de Apoyo a Familias Coahuilenses; Leonardo Jiménez Camacho, Director General del COBAC; Azucena Ramos Ramos, Directora General del Subsistema CECyTE- EMSaD, así como equipo Mejora.