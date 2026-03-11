Inversiones en Coahuila: Sectores clave y generación de empleo

SALTILLO, COAH.- Luis Olivares, Secretario de Economía en Coahuila, dio a conocer que en el estado se mantienen negociaciones con entre 25 y 35 empresas interesadas en invertir en la entidad, proyectos que podrían concretarse de manera gradual durante los próximos meses y que generarían un impacto importante en la creación de empleos.

El funcionario señaló que estas inversiones forman parte del "pipeline" de promoción económica que se ha trabajado desde el año pasado, y que incluye proyectos para diversas regiones del estado.

¿Qué sectores están interesados en invertir?

El objetivo, explicó, es que las empresas encuentren infraestructura lista para operar, como naves industriales dentro de parques industriales, lo que facilita una instalación más rápida.

Entre los sectores con mayor interés de inversión destacan el automotriz, mecánico y de electrodomésticos, industrias que han sido históricamente pilares del desarrollo económico del estado.

Luis Olivares indicó que el número de empleos que podrían generarse dependerá del tamaño de cada proyecto, ya que algunas inversiones son de menor escala mientras que otras implican operaciones industriales más grandes. De igual manera, aseguró que el impacto sería significativo para el mercado laboral en distintas regiones de la entidad.

¿Cómo influye el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá?

Uno de los factores clave para concretar estas inversiones es la certeza económica y comercial en Norteamérica, particularmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Al respecto, señaló que si la revisión del tratado comercial avanza de forma favorable, México podría entrar en una segunda ola de crecimiento industrial, lo que beneficiaría directamente a entidades con fuerte vocación manufacturera como Coahuila.

"Si la revisión del tratado se da de manera positiva, México podría entrar en una segunda ola y, por consiguiente, Coahuila también, por su perfil industrial", reiteró.

Las negociaciones con empresas continúan y se espera que varias de ellas puedan cerrarse entre junio y julio, una vez que exista mayor claridad sobre el entorno económico y comercial.

Mientras tanto, dio a conocer que el gobierno estatal mantiene las labores de promoción económica y el acompañamiento a empresas ya instaladas que buscan expandir sus operaciones. Además, adelantó que en los próximos meses se realizarán nuevos anuncios de inversión, algunos de ellos antes de mayo, así como proyectos que también se desarrollarán en la Región Laguna.