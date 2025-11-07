Aumentan los casos de sífilis en Ciudad Acuña; Capacits reporta 67 nuevos contagios

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Los casos de sífilis han registrado un repunte en esta frontera, informó el coordinador del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capacits) en Acuña, Víctor Hugo Valdés Dantés, quien detalló que en lo que va del año se han detectado alrededor de 67 nuevos contagios.

El funcionario explicó que actualmente se realizan cerca de 2 mil 300 pruebas mensuales, una cifra mayor respecto a años anteriores, lo que ha permitido identificar más casos y ofrecer tratamiento oportuno.

Valdés Dantés recordó que tanto las pruebas como los tratamientos son completamente gratuitos e invitó a la población a acudir a la unidad para realizarse los estudios. "Hoy manejamos una estrategia de prevención; contamos con preservativos que cualquier persona puede solicitar sin costo alguno", afirmó.

Autoridades sanitarias reiteraron la importancia de mantener prácticas sexuales seguras y utilizar métodos anticonceptivos para reducir el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual.