AHMSA entra en semana clave para definir subasta y pago a obreros

Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (MINOSA) entraron en una semana determinante para definir su liquidación y eventual reactivación, con la subasta judicial programada para este viernes 25 de septiembre, en la que participarán seis postores que han acreditado interés y solvencia económica.

El proceso del concurso mercantil contempla ofertas en firme que superan los mil millones de dólares.

Impacto en la Región Centro de Coahuila

La definición resulta crucial para la Región Centro de Coahuila, donde el padrón judicial reconoce a 13,907 trabajadores con un monto adeudado que asciende a cerca de 19,248 millones de pesos por concepto de créditos laborales preferentes y finiquitos.

A diferencia de intentos previos de reestructuración, esta venta judicial busca adjudicar la unidad productiva al mejor postor para destinar los fondos recaudados directamente al pago de pasivos con obreros, acreedores y entes gubernamentales.

No obstante, existen diferencias marcadas entre las posturas de los inversionistas interesados, que van desde propuestas enfocadas en la compra de activos para la reactivación industrial inmediata hasta ofertas estrictamente enfocadas en el remate de chatarra y bienes.

Expectativas de la Comunidad de Monclova

En la comunidad de Monclova, familias y colectivos obreros mantienen alta la expectativa ante el desarrollo del concurso, tras casi cuatro años de parálisis operativa de la planta siderúrgica.

De no concretarse la colocación de la empresa bajo las bases del tribunal mercantil, extrabajadores y sectores productivos han solicitado la intervención directa del Gobierno Federal para garantizar la cobertura de los salarios devengados y las indemnizaciones correspondientes.