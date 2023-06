Ahogan recibos a obreros de Altos Hornos

Estamos desesperados, los recibos están llegando y aunque hemos realizado algunos trabajos, rifas y vendido artículos del hogar, no contamos con recursos para pagar los servicios de nuestros hogares y en la planta aún nos deben a los sindicalizados 5 semanas de sueldo y 1 premio y a los de confianza tienen 2 meses sin cobrar.

En una muy difícil situación se encuentran los trabajadores de Altos Hornos de México pues como cada mes están comenzando a llegar los recibos de los servicios de sus domicilios y no cuentan con los recursos económicos para cubrirlos.

Claudia Vega Sánchez, es la esposa de un trabajador de AHMSA y dice que la situación ya es insostenible, pues aunque su esposo sale todos los días a buscar trabajos de plomería, albañilería y pintura, lo que le pagan es utilizado para la alimentación de la familia, pero son los recibos los que les quitan el sueño, pues por lo menos luz y agua se tienen que cubrir para evitar el corte del servicio.

"Mucho se ha dicho que las dependencias van a apoyar a los obreros que no están percibiendo salario y la verdad es que no han hecho nada para ayudarlos, nos han entregado despensa pero no es suficiente, pues nuestros hijos también tienen gastos escolares y de eso nadie habla, los cuadernos, materiales y transporte no se pagan solos y aunque hacemos un gran esfuerzo, estamos en una crisis que afecta a una gran cantidad de trabajadores y sus familias".

La señora Claudia mencionó que muchos trabajadores han buscado la forma de salir adelante con trabajos temporales, sin embargo tienen miedo que de buenas a primeras los puedan correr si alguna otra empresa los contrata y asegura, pues saben que son trabajadores de Altos Hornos pero al no haber producción no están acudiendo a laborar y tampoco están recibiendo el salario como es debido.

"Ya llegaron los recibos y no sabemos cómo le vamos a hacer, el de la luz es el más crítico porque aun y cuando tratamos de ahorrar energía, el calor es insoportable y con ventiladores o aire húmedo la hemos pasado, sin embargo ahora viene lo difícil al tener que cubrir las cuentas y no tener suficiente dinero para hacerlo".