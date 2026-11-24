Una denuncia ciudadana por maltrato animal permitió detectar que tres perros permanecían en condiciones inadecuadas dentro de una vivienda de la colonia Borja, donde estaban amarrados, sin agua y sin espacios adecuados para resguardarse de las condiciones climáticas.

Tuilzie Ibarra Vázquez, coordinadora de Protección Animal, informó que el reporte se recibió el sábado alrededor de las 22:30 horas, luego de que una ciudadana denunciara que una persona golpeaba a un perro que se encontraba amarrado y lo levantaba del cuello, provocándole una situación de asfixia.

Explicó que, ante la gravedad de los hechos, acudió al domicilio acompañada de Carla Suárez, integrante de una fundación, además de solicitar el apoyo de una unidad de seguridad para verificar el estado de los animales y determinar si requerían atención veterinaria o resguardo.

Al llegar, encontraron que no era solamente un perro el que enfrentaba condiciones inadecuadas, sino tres mascotas que permanecían amarradas, sin agua, con espacio limitado y sin casas o refugios para protegerse del frío, la lluvia y el calor.

Ibarra Vázquez señaló que el domingo la propietaria acudió a dialogar con el director del área, Miguel Sánchez, y con ella, con el propósito de establecer acuerdos para mejorar las condiciones de vida de los animales.

Entre los compromisos establecidos se encuentran la esterilización de las tres mascotas y la autorización para que integrantes de Protección Animal realicen visitas semanales sin previo aviso, a fin de verificar que se cumplan las medidas de cuidado.

La coordinadora indicó que estas acciones buscan garantizar el bienestar de los perros, mientras entra en vigor el reglamento municipal de protección animal, que ya fue aprobado y está pendiente de publicación en el Periódico Oficial del Estado para poder aplicar las sanciones y multas correspondientes.