Cambios educativos en Coahuila: nuevos directores y rectores en instituciones

Como parte de una serie de cambios en cargos públicos y educativos de la Región Centro de Coahuila, se concretaron movimientos en el Ayuntamiento de Monclova y en distintas instituciones educativas.

Alberto Medina dejará la Secretaría del Ayuntamiento para asumir la Dirección del CECyTEC Sur. Su lugar será ocupado por Ciro Joel de los Ángeles Palomo, actual director jurídico de la Administración Municipal.

La Dirección Jurídica Municipal quedará a cargo de Alfredo Oyervides, exrector de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC).

En el ámbito educativo, Glenda Suárez, regidora con licencia del Ayuntamiento y secretaria general del Comité Municipal del PRI, asume la Dirección del CONALEP Frontera.

Los cambios también alcanzaron las rectorías. Armando Castro asumió la Rectoría de la UTRCC, mientras que Mario Martínez quedó al frente de la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera, luego de desempeñarse como director del CONALEP Frontera.

Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno en la Región Centro, señaló que estos movimientos obedecen a procesos de renovación y a ciclos que llegan a su fin en distintas instituciones. "Hay ciclos que se cumplen y dentro de esos ciclos, procesos de renovación en estas instituciones tan prestigiadas", afirmó.

Explicó que los cambios se realizan con perfiles previamente aprobados y señaló que el secretario de Educación Pública estuvo presente en una reunión con los nuevos responsables para dar seguimiento a la política educativa impulsada por el gobernador Manolo Jiménez.

Sisbeles indicó que los movimientos forman parte de una serie de cambios y no descartó que en los próximos días se concreten nuevas modificaciones en cargos públicos y educativos de la Región Centro.