Brigada social de corte de cabello gratuito en Nueva Rosita por Óscar Ríos

NUEVA ROSITA, Coah.- El gobierno municipal realizó una brigada social de corte de cabello gratuito en la sala de juntas de la presidencia municipal de Nueva Rosita, informó el alcalde Óscar Ríos Ramírez.

La jornada se llevó a cabo con el apoyo del estilista Xaviro Botello, proveniente de Piedras Negras, Coahuila, quien brindó el servicio de manera gratuita a las familias que acudieron.

El presidente municipal destacó que la actividad fue gestionada por el DIF municipal, que preside la licenciada Karina Ríos Ornelas, en coordinación con el gobierno municipal, con el objetivo de acercar beneficios directos a las familias de San Juan de Sabinas.

La autoridad señaló que la brigada busca apoyar principalmente a las familias con los cortes de cabello para sus hijos, ante la proximidad del regreso a clases.

El edil aprovechó para agradecer a las personas que acudieron a la jornada durante la mañana y tarde de este miércoles y reconoció la respuesta que tuvo la ciudadanía a esta actividad social.