San Juan de Sabinas competirá en Olimpiadas de Oro 2026

NUEVA ROSITA, Coah.- Un total de 24 personas adultas mayores del municipio de San Juan de Sabinas participarán en la 6.ª edición de las Olimpiadas de Oro 2026, encuentro nacional organizado por el Sistema Nacional DIF.

Alberto Berrones Sandoval, director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, informó que la delegación partirá el próximo 26 de agosto con destino a la ciudad de Saltillo, desde donde el DIF Coahuila realizará el traslado de la delegación estatal a Tlaxcala.

El encuentro nacional reunirá a 1,728 participantes pertenecientes a 18 delegaciones del país, quienes participarán en las actividades programadas los días 27 y 28 de agosto de 2026.

Los representantes de San Juan de Sabinas competirán en las disciplinas de danza prehispánica, danzón y ajedrez, con la expectativa de obtener los primeros lugares en esta edición de las Olimpiadas de Oro. Berrones Sandoval destacó que existe confianza en los participantes, debido a que anteriormente obtuvieron medallas de oro durante su participación en la etapa estatal realizada en la ciudad de Torreón, por lo que continúan preparándose en sus respectivas disciplinas.

La delegación de San Juan de Sabinas tiene previsto regresar al municipio el 29 de agosto, luego de concluir su participación en este encuentro nacional para personas adultas mayores.