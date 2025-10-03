Alcalde Carlos Villarreal encabeza entrega de obras en Colonia Hipódromo

Para seguir mejorando la competitividad de la ciudad e impulsarla como polo de atracción de inversiones y generación de empleos, el alcalde Carlos Villarreal encabezó el arranque y entrega de importantes obras en la Colonia Hipódromo, que forman parte del plan de inversión "Prendamos Monclova", con el que se trabaja en equipo con el gobernador Manolo Jiménez. De esta manera, continúa mejorando la calidad de vida de las familias monclovenses en las distintas colonias y sectores de la ciudad.

En la calle 15, entre la 16 y la 18, se puso en marcha la obra de pavimentación con una inversión superior a los 900 mil pesos, que incluyen:

· 1,210 m² de pavimentación asfáltica

· 180 m³ de base hidráulica para la estructura de pavimento

· 3,000 litros de emulsiones asfálticas

· 60 m³ de carpeta asfáltica en caliente

· 250 metros lineales de construcción y aplicación de pintura en cordón de concreto.

Además, se hizo entrega simbólica de la Red de Agua Potable en las Calles 11 y 12 de la colonia Hipódromo, obras que representan una inversión de más de 2 millones de pesos y benefician de manera directa a cientos de familias.

Durante el evento, la señora Emilia Margarita Macías Vázquez, vecina de la colonia desde hace más de 40 años, compartió su emoción por ver hecho realidad un anhelo de varias décadas: "Junto a mis vecinos pedimos durante muchos años que nuestra calle fuera pavimentada, porque sabemos lo importante que es vivir en una calle digna, segura y que nos dé orgullo. Hoy me siento muy contenta de ver que esa petición se convierte en realidad".

Finalmente, el alcalde Carlos Villarreal afirmó: "seguimos cumpliendo con la gente de Monclova con obras que mejoran las colonias. Con el apoyo de nuestro gobernador Manolo Jiménez, estamos construyendo juntos una ciudad más fuerte, más segura y con mejores servicios para todas y todos".