Inversión del Gobierno en Entrega de Mobiliario Escolar en Región Carbonífera

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado, los municipios y las autoridades educativas, se llevó a cabo la conclusión de la primera etapa de entrega de mobiliario escolar en instituciones de educación básica de la Región Carbonífera.

Así lo informó el subsecretario de gobierno en esta cuenca, Francisco Tobías Hernández, quien destacó el impacto positivo que esta acción representa para la comunidad estudiantil.

El funcionario subrayó que esta iniciativa es resultado de una sinergia institucional que busca mejorar las condiciones de aprendizaje en los planteles educativos.

"Los principales beneficiados son los estudiantes, quienes ahora cuentan con espacios más dignos y funcionales para su formación académica", expresó Tobías Hernández.

Como parte de esta primera etapa, el pasado jueves se realizó una emotiva entrega de material en la escuela primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", donde participaron alumnos, docentes y padres de familia.

El evento fue una muestra del compromiso social que impulsa la mejora continua en el sistema educativo estatal, además de llegar también a la escuela Manuel Acuña, General Melchor Múzquiz, Escuela Secundaria del Estado "Profesor, Agustín Terrazas Menchaca", entre otras.

La inversión destinada por el Gobierno del Estado para esta fase inicial asciende a 15 millones de pesos, recursos que han sido aplicados directamente en beneficio de las escuelas de la región.

El mobiliario entregado incluye los elementos esenciales para el desarrollo de las actividades escolares.

Con esta acción, se refuerza el compromiso de las autoridades con la educación pública, sentando las bases para futuras etapas de mejora en infraestructura y equipamiento.

La comunidad educativa recibió con entusiasmo estos apoyos, reconociendo el valor de invertir en el presente de los niños y niñas que construirán el futuro de Coahuila.