Reunión entre padres y directivos por seguridad de estudiantes

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un grupo de padres y madres de familia de la Escuela Secundaria General 'General Lucio Blanco' se concentraron este jueves en el exterior del plantel para manifestar su inconformidad ante el regreso de un docente señalado por conductas inapropiadas. La situación ha generado inquietud entre la comunidad escolar, que exige medidas claras por parte de las autoridades educativas.

La protesta, inicialmente organizada de manera espontánea, culminó en una reunión privada entre los padres inconformes y directivos del plantel, accediendo a escuchar sus demandas. Durante el encuentro, los tutores expresaron su preocupación por la seguridad y el bienestar de sus hijas, solicitando una revisión del caso y una postura firme por parte de la administración escolar. Según testimonios de algunos asistentes, el docente en cuestión había sido separado temporalmente de sus funciones tras las acusaciones, pero recientemente se reincorporó sin que se informara oficialmente a los padres sobre el resultado de alguna investigación interna. Esta falta de transparencia ha sido uno de los principales motivos de molestia entre los presentes.

Directivos de la institución educativa les informaron que se tomarán en cuenta sus inquietudes y se dará seguimiento al caso conforme a los protocolos establecidos por la Secretaría de Educación. No obstante, hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial que detalle las acciones concretas que se implementarán para atender la situación.

Mientras tanto, los padres de familia han advertido que continuarán organizándose para exigir una respuesta clara y contundente. Algunos incluso han considerado acudir a instancias superiores si no se garantiza un entorno seguro para los estudiantes.