Alcalde Carlos Villarreal Pérez lidera modernización de Chinameca, Monclova

Con una inversión de 2.1 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez dio inicio a tres obras de pavimentación en la colonia Chinameca, donde los vecinos esperaron por más de 38 años la modernización de sus calles.

Acompañado por miembros del Cabildo, funcionarios municipales y estatales asignados a la región Centro, así como por los habitantes del sector, el edil encabezó el arranque de los trabajos en las calles Pedregal (entre Manila y Londres), Escuadrón 201 (entre Internacional y Manila) y Azteca (entre Internacional y Escuadrón 201).

Las obras forman parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", mediante el cual se pretende alcanzar este año una cifra superior a los 450 millones de pesos en infraestructura urbana, en coordinación con el Gobierno del Estado.

"En equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, estamos llevando obras de calidad a las colonias que más lo necesitan. Con esta inversión de más de 2.1 millones de pesos, beneficiamos directamente a decenas de familias que por décadas habían pedido la pavimentación de sus calles", expresó el alcalde Villarreal Pérez.

Durante el evento, la vecina Margarita García, en representación de los beneficiarios, recordó los años en que la colonia carecía de servicios básicos.

"Llegué hace 38 años a la calle Veracruz; todo era baldío y monte. Mis hijos caminaban entre el polvo y el lodo, pero hoy me da mucho gusto ver cómo hemos avanzado. Agradecemos al alcalde por darnos una mejor calidad de vida, sobre todo para nuestros niños y adultos mayores", señaló emocionada.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Monclova reafirma su compromiso de seguir impulsando obras que transformen los sectores más rezagados y fortalezcan el desarrollo urbano de la ciudad.