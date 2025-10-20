Alcalde Carlos Villarreal encabeza Festival Día de Muertos 2025 en Monclova

Para reafirmar su compromiso con el fortalecimiento cultural, a partir del martes 21 de octubre inicia el Festival de Día de Muertos 2025 'Flores y Calaveras' que organiza el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, a través del departamento de Arte y Cultura, para celebrar una de las tradiciones más emblemáticas de México. Estas actividades forman parte de las festividades organizadas en colaboración con el gobernador Manolo Jiménez.

Para el arranque del festival el 21 de octubre, se llevará a cabo el concurso de catrinas y catrines caracterizados 'Paseo de la Muerte', en el Museo Coahuila y Texas a las 6:00 de la tarde, donde se premiará a los cinco mejores atuendos. Los asistentes podrán disfrutar de la exposición de catrinas y pendones de la muerte, una muestra artística con obras alusivas a esta tradicional celebración.

La cartelera de actividades que se desarrollará del 21 de octubre al 2 de noviembre incluye, entre otras:

? 22 de octubre, inauguración de la exposición de arte comunitario 'Flores y Calaveras', con fotografías, esculturas y pinturas.

? 25 de octubre, primera de dos alumbradas en la ciudad, en el Cristo de la Bartola, a partir de las 6:00 de la tarde. Habrá presentaciones artísticas y antojitos mexicanos.

? 31 de octubre, tradicional Desfile de Día de Muertos, con la participación de instituciones educativas. El recorrido será por las principales calles desde el edificio de Seguridad Pública hasta la Presidencia Municipal, para concluir en el Museo Coahuila y Texas a partir de las 6:00 pm. La actividad es abierta para toda la comunidad.

? 2 de noviembre, Día de Muertos. Segunda gran alumbrada en el Panteón Municipal Guadalupe, que contará con lecturas dramatizadas, mariachi, música norteña y duetos en honor a los fieles difuntos a partir de las 6:00 pm.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó la importancia de preservar las tradiciones mexicanas y fomentar la participación familiar: 'realizamos estas actividades en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer nuestra identidad y promover la convivencia de manera segura y con eventos de calidad. Invitamos a todas las familias monclovenses a sumarse a esta gran celebración del Día de Muertos y seguir fomentando nuestra cultura y tradición'.