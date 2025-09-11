Carlos Villarreal Destaca Logros de Jóvenes Premiados en Monclova

El Gobierno Municipal, que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, dio a conocer a los ganadores del Premio Municipal de la Juventud 2025.

Este es un reconocimiento que celebra los logros, el talento y la dedicación de jóvenes que contribuyen al desarrollo de la ciudad y que fortalece las acciones impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez en beneficio de la juventud coahuilense.

La iniciativa, coordinada por la regidora Ana Osoria y el director de la Juventud, Enrique Mancha, busca también impulsar y darle espacio a iniciativas destacadas desarrolladas por las y los jóvenes monclovenses.

En esta edición se reconoció a jóvenes de 12 a 29 años en cinco categorías:

· Logro Social. Ganadora: Victoria Ibarra Cantú.

Menciones honoríficas: Sofía Zertuche Castillo y Renata Sofía Valdés Garanzuay.

· Logro Deportivo. Ganadora: Ana Victoria Muñoz Saucedo.

Menciones honoríficas: Suseth Hernández Reyes, Jorge Alexander Bernal Arroyo y Sofía Daniela Flores Martínez.

· Logro Emprendedor. Ganadores: Victoria Elguezabal y el Centro de Capacitación K14.

Mención honorífica: Ulises Porra Bernal.

· Logro Artístico o Cultural. Ganadora: Belén Loria Elizarraga.

Menciones honoríficas: Jessica Elizabeth Salinas Pérez y Alfredo Álvarez Arizpe.

· Logro Académico. Ganador: Ramiro Alexander Moreno Moreno.

Menciones honoríficas: Enrique A. García Hernández y Jasmine Paloma Gutiérrez Torres.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que, junto al gobernador Manolo Jiménez, seguirá impulsando oportunidades de crecimiento para la juventud monclovense.

"Monclova está lleno de talento y queremos que nuestros jóvenes sepan que cuentan con nosotros. Seguiremos trabajando unidos para crear oportunidades que fortalezcan su desarrollo personal y profesional", expresó.

La entrega oficial del Premio Municipal de la Juventud 2025 se realizará el sábado 13 de septiembre, en el marco de la conmemoración del Día de la Juventud en Monclova.

Con este reconocimiento, el Gobierno Municipal reafirma el compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para impulsar iniciativas que reconozcan el talento y esfuerzo de las y los jóvenes de Monclova.