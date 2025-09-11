Autoridades coordinan acciones por riña entre estudiantes de preparatoria

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia establecerá una serie de acciones en coordinación con autoridades educativas y de seguridad, con el fin de atender el caso de la riña entre estudiantes de preparatoria, pero sobre todo en la prevención para evitar que se replique en otras instituciones.

Martha Herrera Ramírez, Subprocuradora de la PRONNIF, informó que se llevó a cabo una reunión con autoridades de Seguridad Pública, representantes del sector educativo, directores de planteles, la Unidad de Inteligencia Familiar (UNIF) y la Fiscalía General del Estado, para atender el caso de la riña entre estudiantes.

Señaló que la pelea que se dio entre alumnos del CBTIS 36 y el COBAC Prepa 24, es un tema que preocupa, pero sobre todo que ocupa a las autoridades para prevenir que se siga dando.

"Nos preocupa y nos ocupa que luego estas acciones se hagan tendientes a convertirse en retos o que las quieran replicar en otras instituciones, y aquí hay una corresponsabilidad no solo de las autoridades sino también de los padres de familia".

La subprocuradora señaló que la dependencia desplegará su protocolo de atención con los alumnos involucrados, además de reuniones con padres y comunidades escolares, a fin de reforzar entornos seguros.

"Establecimos acuerdos inmediatos en esta mesa de trabajo para atender lo que sucedió, pero también para prevenir que esto no se siga replicando", indicó.