Detienen a empleada tras acceso indebido a tienda en Monclova

La tensión volvió a sentirse en la calle Ignacio Zaragoza de la Zona Centro de Monclova, cuando una empleada de la tienda china "BAIMA" acompañada de un joven, forzaron un acceso lateral del local siniestrado para ingresar sin autorización, lo que terminó con su detención por parte de la Policía Municipal.

Utilizaron una barra de uña para abrir una puerta del inmueble, además de aprovechar un boquete realizado previamente por elementos de Protección Civil y Bomberos durante las maniobras de control del fuego llevadas a cabo el pasado lunes.

Según la versión de Evelyn Ledezma, empleada con más de dos años en la tienda, el objetivo era limpiar el lugar y recuperar mercancía en buen estado que permanecía en la bodega.

Sin embargo, no contaban con autorización oficial de las autoridades ni con la presencia del dueño de la tienda de origen asiático, ni de la propietaria del local, quien aún conserva las llaves del inmueble.

Elementos de la Policía Municipal intervinieron al detectar la irrupción y explicaron a los jóvenes que cualquier recuperación de bienes debía realizarse con permiso de las autoridades y en presencia de los dueños.

Pese a que aseguraron que Protección Civil les había dado luz verde para realizar la limpieza y que la renta seguía vigente, los oficiales consideraron su acción como un ingreso indebido.

Los policías procedieron a acordonar la puerta que fue forzada por los jóvenes, colocaron cinta amarilla y una baya para restringir el acceso, mientras trabajadores enviados por la dueña del local volvieron a sellar la puerta además de tapar el boquete de la parte trasera con block y cemento.

Finalmente, la empleada y su acompañante que presuntamente es su novio fueron trasladados a las celdas municipales, en tanto se deslindan responsabilidades por el intento de ingresar al inmueble sin autorización y en cuanto se resuelve la situación del local por parte del la dueña y la persona de origen asiático que lo renta.