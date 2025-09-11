Yolanda Acuña renuncia a reelección en PAN Monclova

La presidenta del PAN en Monclova, Yolanda Acuña, anunció que no buscará la reelección en la dirigencia municipal, al considerar que el partido se alejó de sus principios y antepone acuerdos políticos que no representan a la militancia.

Tras dar inicio al proceso de renovación del Comité Municipal y Consejeros Políticos para el nuevo periodo, Yolanda Acuña dijo que es necesario que el PAN regrese a los principios del partido. "Yo quiero ser leal a mis principios y a mis creencias, yo tengo la oportunidad de buscar la reelección dentro de este proceso, pero no la pienso buscar, porque veo cómo se han ido dando diferentes situaciones dentro del partido y existen cosas que en lo particular no me agradan", señaló.

Criticó la ruta de alianzas que ha llevado el partido en los últimos procesos, tanto a nivel estatal como nacional, que han generado inconformidad entre las militantes de Acción Nacional.

"En la pasada elección de gobernador hubo una alianza con un resultado favorable, pero los ciudadanos y los panistas quedaron relegados. No se tomaron en cuenta perfiles valiosos y eso no abona para poder decir que realmente es un gobierno de alianza".

Señaló que como dirigente representa a los panistas y existen muchas inconformidades ante las alianzas que se han establecido.

La dirigente también denunció falta de resultados en procesos internos para sancionar a los militantes que apoyaron abiertamente a otros partidos en los pasados procesos electorales, a quienes se les inició un proceso para su expulsión, pero no se ha tenido avance del proceso en su contra.

Al contrario, genera indignación que existen algunos de los involucrados que ahora buscan un lugar como consejero, como el caso de Leonardo Hernández.

"Veo que gente que no cumplió con lo establecido vuelve a buscar ser consejero. Eso no es correcto y prefiero no seguir un juego con el que no estoy de acuerdo", sentenció.

Este lunes cierra el plazo para el registro de aspirantes a la dirigencia del PAN Monclova y la asamblea para renovar el Comité Municipal está programada para el 5 de octubre, pero Acuña confirmó que su nombre no aparecerá.