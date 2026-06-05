Motociclista se accidenta en Monclova al esquivar un perro

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía un trayecto cotidiano terminó en una aparatosa caída para un motociclista que resultó lesionado la mañana de este viernes, luego de perder el control de su unidad al intentar evitar ser atacado por un perro que se le atravesó repentinamente en calles del sector sur de la ciudad.

El accidente se registró alrededor de las 07:40 horas sobre la calle Álamo, a la altura del cruce con Genaro Mata, donde Aldo Eligio Pérez Valerio, de 41 años de edad y vecino de la colonia La Ribera, circulaba a bordo de una motoneta Italika en color negro con dirección al norte.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, cuando avanzaba por el mencionado sector, un perro salió de manera inesperada y se lanzó hacia la motocicleta, aparentemente intentando morder al conductor. En un intento por esquivar al animal y evitar una agresión, Aldo realizó una maniobra brusca que provocó que perdiera el control del manubrio.

La reacción fue suficiente para que la motoneta derrapara y el conductor saliera proyectado contra la carpeta asfáltica, quedando tendido sobre el pavimento con visibles muestras de dolor, mientras vecinos y automovilistas se acercaban para auxiliarlo y reportar lo sucedido a los números de emergencia.

Acciones de la Cruz Roja

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al lugar para brindarle los primeros auxilios. Durante la valoración detectaron que presentaba fuertes molestias en el pecho y dolor en la cabeza producto del impacto contra el suelo.

Aunque portaba casco de seguridad, los socorristas determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para una revisión médica más detallada y descartar lesiones internas o fracturas derivadas de la caída.

Detalles del accidente

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento del percance y elaborar el informe correspondiente, mientras la motocicleta era retirada de la vía.

Afortunadamente, el accidente no involucró a otros vehículos, aunque dejó daños materiales en la unidad y un fuerte susto para el conductor, quien terminó hospitalizado por intentar evitar lo que pudo haber sido una mordedura.