Aldo Rendón se retira de La Casa de los Famosos México 2026 por problemas de salud

CIUDAD DE MÉXICO — La salida del estilista Aldo Rendón del programa de realidad "La Casa de los Famosos México 2026" colocó en el centro de la conversación pública a la gota, una condición reumática de carácter inflamatorio señalada como uno de los principales motivos que precipitaron su retiro voluntario de la competencia.

El abandono ocurrió durante la gala del martes 1 de septiembre, cuando el participante anunció su retiro debido a un problema de salud que exige atención y tratamiento médico especializado. En las jornadas previas a su decisión, compañeros del encierro expusieron que el competidor experimentó severa rigidez en las articulaciones de las manos, situación que le impidió desempeñarse con normalidad en las pruebas semanales y realizar actividades cotidianas como abrocharse accesorios o rasurarse.

¿Qué es la gota y cómo afecta a los pacientes?

La gota constituye una variante de artritis provocada por la acumulación y cristalización de ácido úrico en los tejidos articulares. Este padecimiento genera episodios agudos caracterizados por dolor repentino e intenso, inflamación, enrojecimiento y un incremento notable en la sensibilidad de las zonas afectadas. Aunque el dedo gordo del pie suele ser el sitio de mayor incidencia, el trastorno afecta con frecuencia articulaciones de rodillas, tobillos, muñecas y dedos.

Los síntomas surgen a partir de niveles elevados de ácido úrico en la sangre, sustancia que se produce durante la descomposición de las purinas, compuestos presentes de forma natural en el organismo y en diversos alimentos. Los ataques agudos pueden extenderse por varios días y requieren abordaje farmacológico supervisado para controlar el dolor e impedir daños articulares crónicos.

¿Cuál es el estado de salud de Aldo Rendón?

El estilista confirmó anteriormente que padece esta condición dentro de su historial médico, sumada a otros diagnósticos. No obstante, las autoridades médicas y la producción del programa no han emitido un dictamen clínico definitivo sobre el conjunto de factores que motivaron su salida.