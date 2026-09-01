Inspecciona Salud federal anexos de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Autoridades federales de la Secretaría de Salud realizaron una revisión en las instalaciones del centro de rehabilitación "Generando Vidas", ubicado en la calle Chabacanos, de la colonia Del Río.

Durante la inspección, el personal de Salud federal no clausuró el centro de rehabilitación, aclaró su director, Hugo Zamarripa, quien informó que únicamente fueron solicitadas algunas remodelaciones y mejoras en las instalaciones.

De acuerdo con Zamarripa, las autoridades federales establecieron un plazo de 48 horas para atender las indicaciones relacionadas con las condiciones del inmueble.

Ante esta situación, el director del centro determinó otorgar una suspensión de 15 días a los internos, medida que derivó en que sus familiares acudieran por ellos mientras se realizan los trabajos de remodelación.

Zamarripa informó que fueron entregados a sus familias 40 internos del sexo masculino y nueve internas del sexo femenino, para un total de 49 personas.

El director reiteró que la medida no correspondió a una clausura del centro, sino a una suspensión temporal para cumplir con las normas y requerimientos establecidos por las autoridades federales de Salud.

Finalmente, Zamarripa señaló que "Generando Vidas" fue el primer anexo revisado por las autoridades federales de Salubridad, y adelantó que este tipo de inspecciones se realizarán en otros centros de rehabilitación y clínicas de la ciudad.

Las revisiones forman parte de las acciones de las autoridades federales para verificar las condiciones de funcionamiento de este tipo de establecimientos.